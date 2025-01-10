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Dünya
AA 10.01.2025 11:52

Los Angeles'taki yangınlarla ilgili kundaklama şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde süren yangınlardan biriyle ilişkili olduğundan şüphelenilen kişi, kundaklama iddiasıyla gözaltına alındı.

Los Angeles'taki yangınlarla ilgili kundaklama şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı
[Fotograf: AA]

ABD'nin Los Angeles kenti ve çevresinde günlerdir etkili olan yangınlar, yeni bölgelere sıçrayarak devam ediyor.

NBC News'ün haberine göre, Los Angeles emniyet yetkilileri, yangının yakınlarındaki West Valley bölgesinde kimliği henüz açıklanmayan kişiyi kundaklama şüphesiyle gözaltına aldı.

Çevredekilerin "ateş yakmaya çalıştığını" öne sürdükleri zanlının olayla ilgisi araştırılıyor.

Yetkililer, ayrıca bölgedeki diğer yangınlarla olası bağlantıları da araştırıyor.

Los Angeles'ta yetkililer, kentin lüks mahallelerinden birinde çıkan orman yangınında şimdiye kadar 10 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Los Angeles bölgesi genelinde yaklaşık 180 bin kişi için hala aktif tahliye emri, 200 bin kişi için de tahliye uyarısı bulunuyor.

Dün de bir kişi sabotaj şüphesiyle gözaltına alınmıştı

Emniyet yetkilileri, dün Woodland Hills bölgesinde yangın çıkarmaya çalıştığından şüphelenilen kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Ayrıca, Bölge Şerifi Ofisinin X hesabından dün yapılan açıklamada da yağmacılıktan 3 kişinin gözaltına alındığı duyurulmuştu.

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