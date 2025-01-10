Puslu 10.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.01.2025 13:06

Putin, Trump ile görüşmeye hazır

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin’in ABD'de görevi devralmaya hazırlanan Trump ile görüşmeye hazır olduğunu bildirdi.

Putin, Trump ile görüşmeye hazır
[Fotograf: TRT Haber]

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'de başkanlık görevini devralmaya hazırlanan Donald Trump ile görüşmeye hazır olduğunu belirterek, "Bunun için herhangi bir şart aranmıyor." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara dair sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı seçilen Trump'ın, Putin ile görüşmeye hazır olduğu ve bunun için hazırlıkların yapıldığı yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, Putin'in de Trump ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Peskov, "Putin, ABD Başkanı ve Donald Trump dahil uluslararası liderlerle etkileşime açık olduğunu defalarca dile getirdi. Bunun için herhangi bir şart aranmıyor. Bunun için mevcut sorunları diyalog aracıyla çözme isteği ve siyasi irade gerekli. Trump'ın sorunları diyalog aracılığıyla çözmeye hazır olduğunu görüyoruz. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz. Bu konu henüz kesinleşmedi. Görüşmeye karşılıklı olarak hazır olunduğunu baz alıyoruz." diye konuştu.

Kremlin Sözcüsü Peskov, bu konunun Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasının ardından belirleneceğini kaydetti.

ABD'de Joe Biden yönetiminin Ukrayna'ya 500 milyon dolar değerinde yeni güvenlik yardımı yapacağını duyurmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, "Mevcut ABD yönetiminin, savaşın devam etmesi için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu görüyoruz. Avrupa ülkeleri de bu yaklaşıma göre hareket ediyor." ifadelerini kullandı.

Peskov, Biden yönetiminin, Trump için "kötü miras" bırakmaya çalıştığını dile getirdi.

Ayrıca Peskov, Rusya'nın Ukrayna ile müzakerelerin yeniden başlatılması konusundaki şartlarının değişmediğini söyledi.

Sıradaki Haber
Los Angeles'taki yangınlarla ilgili kundaklama şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:41
Malatya'da deprem konutlarının anahtar teslimi sürüyor
14:28
Esnaf iş yerlerindeki İSG hizmetlerini kendisi yürütebilecek
14:24
Selimiye Camii, 2024'te 1 milyona yakın ziyaretçi ağırladı
14:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'de
14:14
Bakan Işıkhan: İş gücümüz yüzde 54,2 seviyesine ulaştı
14:09
"Akıllı ve milli sayaç" dönemi 2026'da başlayacak
İsrail hapishanelerinde 10 bin 400 Filistinli tutuklu var
İsrail hapishanelerinde 10 bin 400 Filistinli tutuklu var
FOTO FOKUS
İstanbul'da kediye tekme atan kişi yakalandı
İstanbul'da kediye tekme atan kişi yakalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ