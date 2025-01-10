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Dünya
AA 10.01.2025 15:34

Los Angeles'taki yangınlarda can kaybı 10'a çıktı

ABD'nin Los Angeles kentinde devam eden yangınlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiği bildirildi.

Los Angeles'taki yangınlarda can kaybı 10'a çıktı
[Fotograf: AA]

Los Angeles bölgesi adli tıp kurumu, günlerdir devam eden yangınlar nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yangınlarda, 10 binden fazla yapı hasar gördü ya da tamamen kullanılamaz hale geldi.

California Ormancılık ve Yangından Koruma Dairesinin verilerine göre, Eaton bölgesinde yaklaşık 14 bin dönümlük alana yayılan yangın henüz kontrol altına alınamazken, Palisades bölgesindeki yaklaşık 20 bin dönümlük alanı kül eden yangının yüzde 6'sı kontrol altına alındı.

Los Angeles emniyet yetkilileri, şehrin Woodland Hills bölgesinde yangın çıkarmaya çalıştığından şüphelenilen bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Los Angeles Bölge Şerifi Robert Luna, Palisades ve Eaton ile etrafındaki belirli bölgelerde, bugün yerel saatle 18.00 ile 06.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulayacaklarını ifade etmişti.

Pasadena Belediye Başkanı Victor Gordo, şu anda tahliye emri altındaki sakinlerin yetkililerden bilgi gelinceye kadar evlerine dönmemeleri gerektiğini söylemişti.

Los Angeles bölgesi genelinde yaklaşık 180 bin kişi için hala aktif tahliye emri, 200 bin kişi için de tahliye uyarısı bulunuyor.

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