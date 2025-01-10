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Dünya
AA 10.01.2025 18:56

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 4 bin 500 kişi uzuvlarını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten geçen yılın sonuna kadar 4 bin 500 Filistinlinin uzuv kaybı yaşadığını açıkladı.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 4 bin 500 kişi uzuvlarını kaybetti

İSağlık Bakanlığı Enformasyon Birimi Müdürü Zahir el-Vahidi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 Ekim 2023'ten 2024 yılı sonuna kadar İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucu 4 bin 500 ampütasyon vakası kaydettiklerini bildirdi.

Bu süreçte 800 çocuk ile 540 kadının amputasyon mağdurları arasında olduğunu söyleyen Vahidi, İsrail saldırılarının devam etmesiyle birlikte bu sayının artacağını ve 18 yılı aşkın süredir devam eden abluka nedeniyle zaten yetersiz olan sağlık sistemine daha fazla yük bineceğini belirtti.

Vahidi, Gazze'deki sağlık sektörünün büyüyen krizle başa çıkabilmek için acil tıbbi ve insani desteğe ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Vahidi, uluslararası toplumu, İsrail'in ihlallerini durdurmak ve sivillerin korunmasını sağlamak için harekete geçmeye çağırdı.

BM'ye göre Gazze, modern tarihte en büyük çocuk amputasyon mağdurları grubunun bulunduğu yer

Çocuklar arasındaki amputasyon vakalarının artışıyla ilgili olarak, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi’nden (OCHA) Lisa Doten, Ekim 2024'te yaptığı açıklamada, Gazze'nin "modern tarihte en büyük çocuk amputasyon mağdurları grubunun bulunduğu yer" haline geldiğini ifade etmişti.

Doten, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) verilerine atıfta bulunarak, saldırılar nedeniyle Gazze'de her gün 10 çocuğun bir ya da her iki bacağını kaybettiğini belirtmişti.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini de bu trajik durumun protez uzuvların ve rehabilitasyon merkezlerinin eksikliği göz önüne alındığında amputasyon mağdurlarının umutlarını yeniden kazanmasını engellediğini dile getirmişti.

İsrail ordusu, Gazze'deki tek rehabilitasyon ve protez merkezi olan Hamed Hastanesi’ni ve Gazze Belediyesine bağlı Gazze Protez Merkezi'ni hedef alarak hizmet dışı bırakmıştı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 46 bin 6 Filistinli öldü, 109 bin 378 kişi yaralandı.

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