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Dünya
AA 15.01.2025 13:44

Los Angeles'ta ölü sayısı 25 oldu: Alev hortumu tehlikesi var

ABD'nin Los Angeles kenti ve çevresinde günlerdir süren yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 25'e yükseldiği, ayrıca bölgedeki hava koşullarının alev hortumlarına neden olabileceği duyuruldu.

Los Angeles'ta ölü sayısı 25 oldu: Alev hortumu tehlikesi var
[Fotograf: AP]

Los Angeles'ta yetkililer, kentte 9 gündür süren orman yangınlarına ilişkin güncel detayları paylaştı.

Yangınlarda hayatını kaybeden kişi sayısının 25'e yükseldiğini bildiren yetkililer, 12 binden fazla yapının tahrip olduğunu aktardı.

Yetkililer, Palisades ve Eaton bölgelerinde günlerdir devam eden yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Ulusal Hava Durumu Servisi, şiddetli rüzgarlar ve kuru hava koşulları nedeniyle yeni yangınların patlak verebileceğini uyarısında bulundu.

Servis, rüzgarın şiddetinin tehlikeli seviyelere ulaşmasının ardından bölgedeki yangın uyarısının süresini uzattı.

Yangının yayılmasını önlemek amacıyla yetkililer, bölgedeki 77 binden fazla hanenin elektriğini kesti.

"Alev hortumu" uyarısı

Meteorologlar, bölgedeki hava koşullarının alev hortumlarına neden olabileceği uyarısında bulundu.

10 ila 50 metre yüksekliğe ulaşabilen ve nadir görülen alev hortumları, yangının şiddetini körükleyerek alevlerin büyümesine yol açıyor.

Yaklaşık 150 bin kişi için tahliye emri verildi

Los Angeles'ın değişik bölgelerinde 7 Ocak'ta sabah saatlerinde sabah başlayan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızlıca yayılan yangınlarda, şu ana kadar 37 bin dönümden fazla alan kül oldu.

Yangınlar nedeniyle yaklaşık 150 bin kişi için tahliye emri verildi.

Devam eden yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 ila 275 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor.

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