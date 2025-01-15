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Dünya
AA 15.01.2025 11:58

DSÖ: Tanzanya'da Marburg virüsü nedeniyle 8 kişi öldü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Tanzanya'da Marburg virüsü nedeniyle 8 kişinin öldüğünü duyurdu.

DSÖ: Tanzanya'da Marburg virüsü nedeniyle 8 kişi öldü

DSÖ'den yapılan açıklamada, Tanzanya'da ölümcül Marburg virüsünden 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, salgının ülke ve bölgede daha fazla yayılabileceği uyarısı yapıldı.

Tanzanya'nın Kagera Bölgesi'nde başlayan Marburg virüsü salgını hakkında üye ülkelerin bilgilendirildiği aktarılan açıklamada, 9 şüpheli vakanın da araştırıldığı bilgisi paylaşıldı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, gelecek günlerde vakaların artabileceği uyarısında bulundu.

Ghebreyesus, "Hastalık gözetimi geliştikçe önümüzdeki günlerde daha fazla vaka bekliyoruz. DSÖ, Tanzanya hükümetine ve etkilenen topluluklara tam yardımını sunmuştur." ifadesini kullandı.

Tanzanya'ya komşu ülkelerin teyakkuzda ve potansiyel vakalara karşı hazırlıklı olması gerektiğine dikkati çeken Ghebreyesus, risk altında olan ülkelere, Tanzanya ile seyahat ve ticareti kısıtlamalarını önerdi.

Marburg virüsünde ölüm oranı yüzde 88'e kadar çıkıyor

Ebola virüsüyle aynı aileden gelen Marburg virüsünün bulaştığı kişilerde ölüm oranı yüzde 88'lere kadar çıkabiliyor.

Yarasalardan insanlara bulaşan virüs, enfekte kişilere temas yoluyla yayılıyor.

Belirtiler arasında ateş, kas ağrıları, ishal, istifra ve bazı durumlarda aşırı kan kaybı görülüyor.

DSÖ, virüse karşı özel tedavi veya aşının bulunmadığını ancak bir dizi kan ürünü, ilaç ve bağışıklık tedavisinin geliştirildiğini açıklamıştı.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
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