Çok Bulutlu 4.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Guardian 15.01.2025 08:23

"Brad Pitt'le Aşk" dolandırıcılığı

Fransa’da, Brad Pitt ile romantik bir ilişki yaşadığına inanan ve dolandırıcılara 830 bin euro kaptıran 53 yaşındaki Anne’nin hikâyesi, TF1 kanalında yayımlanan program sonrası büyük bir alay dalgası oluşturdu. Sosyal medyada yoğun tepki alan kanal, programı yayından kaldırmak zorunda kaldı.

"Brad Pitt'le Aşk" dolandırıcılığı

Fransa’da yaşayan 53 yaşındaki iç mimar Anne, Hollywood yıldızı Brad Pitt ile bir buçuk yıl boyunca romantik bir ilişki yaşadığına inanarak dolandırıcılara tam 830 bin avro kaptırdı. Dolandırıcılar, sosyal medyada Pitt’in annesi ve kendisi gibi davranarak Anne’i kandırdı.

Anne, TF1 kanalında yayımlanan Seven to Eight programında, dolandırıcıların kendisini nasıl hedef aldığını anlattı. Sosyal medyada tanıştığı kişinin Brad Pitt olduğuna inanan Anne, "Aşk dolu" bir ilişki yaşadığını düşündü. Dolandırıcılar, Pitt’in boşanma sürecinde hesaplarının dondurulduğunu ve acil böbrek tedavisi için finansal yardıma ihtiyaç duyduğunu iddia ederek Anne’den yüz binlerce euro aldı.

"Brad Pitt'le Aşk" dolandırıcılığı

Ancak Pitt’in, partneri Inés de Ramon ile yaz aylarında medyada yer alması, Anne’nin bir dolandırıcılığa kurban gittiğini anlamasını sağladı. Anne, yaşadığı acıyı, “Bana bunu neden yaptılar? Kimseye zarar vermedim. Bu insanlar cehennemi hak ediyor” sözleriyle dile getirdi.

Program platformlardan kaldırıldı 

TF1 kanalında yayımlanan program, sosyal medyada büyük yankı uyandırarak bir alay konusu oldu. Toulouse Futbol Kulübü ve Netflix Fransa gibi hesaplar da konuyla ilgili esprili paylaşımlar yaptı. Bu durum, TF1’in programı platformlarından kaldırmasına neden oldu. Kanal, Anne’nin depresyon geçmişi ve ruhsal sağlık sorunları yaşadığına dikkat çekerek, mağdurları koruma adına bu kararı aldıklarını açıkladı.

Dolandırıcılığın, Anne’nin Instagram’a katılarak kayak tatili fotoğrafları paylaşmasından sonra başladığı belirtildi. Dolandırıcılar, sosyal medyada sahte Brad Pitt ve annesi hesapları üzerinden iletişim kurarak, yapay zekâ teknolojisiyle oluşturulan sahte görseller ve belgeler kullandı.

Anne, dolandırıcılar hakkında polise şikâyette bulunduğunu açıkladı. Olay, yapay zekâ ve sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılıkların artan tehlikesine dikkat çekti.

ETİKETLER
Fransa
Sıradaki Haber
Akıllı gözlükle satrançta kusursuz hamleler
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:41
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak
09:38
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
09:20
Mardin'de işçi servisi ve kamyon çarpıştı: 11 yaralı
09:26
Türk "takım uydusuna" 4 yeni oyuncu katıldı
08:33
Edirne'de 4 gündür devam eden kar yağışı etkisini yitirecek
08:28
Marmara'da hava koşulları nedeniyle bazı seferler iptal edildi
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor
FOTO FOKUS
Blinken'a Gazze protestosu: Soykırım bakanı
Blinken'a Gazze protestosu: Soykırım bakanı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ