Akıllı gözlükle satrançta kusursuz hamleler

New York'ta yaşayan 17 yaşındaki Columbia Üniversitesi öğrencisi Eddy Xu, geliştirdiği teknolojiyle satranç dünyasında büyük bir tartışma başlattı. Xu, Meta x Ray-Ban Akıllı Gözlüklerini modifiye ederek her zaman mükemmel hamleleri gösterebilen bir satranç hilesi cihazı oluşturdu. Bu cihaz, satranç oyuncuları ve teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Xu, geliştirdiği bu yenilikçi cihazın bir görüntüsünü sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter) paylaşarak dikkatleri üzerine çekti. Chess.com’un resmi hesabı bu paylaşıma önce “Uh oh” (Eyvah) diyerek ardından “Bu inanılmaz derecede havalı, müthiş bir iş.” yorumuyla karşılık verdi. Xu, bu modifiye edilmiş yapay zeka destekli gözlükleri, bir diğer öğrenci Caden Li ile birlikte "Teen Hacks LI" etkinliğinde geliştirdiğini açıkladı.

built ai chess glasses that allow you to play perfect engine moves without the opponent knowing pic.twitter.com/3V2C6MsZHm