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Dünya
AA 15.01.2025 05:54

Katil İsrail Gazze'de 2 eve saldırdı: 18 Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesimi ile güneyinde 2 eve düzenlediği hava saldırılarında 18 Filistinli öldü ve çok sayıda kişi yaralandı.

Katil İsrail Gazze'de 2 eve saldırdı: 18 Filistinli hayatını kaybetti

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinin güneyindeki Bereket Caddesi'nde Şahin ailesinin evini hedef alması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine bağlı En-Nasr Mahallesi'nde Şaat ailesinin evini bombalaması sonucu da bir kadın ve dört çocuk yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 46 bin 645'e, yaralı sayısının da 110 bin 12'ye yükseldiği belirtilmişti.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelenmişti.

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