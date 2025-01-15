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Dünya
AA 15.01.2025 11:47

Japonya: Yoon'un gözaltına alınmasına ilişkin gelişmeleri "endişeyle" takip ediyoruz

Japonya, 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanı nedeniyle Güney Kore devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol'un soruşturma kapsamında gözaltına alınmasını "endişeyle" takip ettiğini bildirdi.

Japonya: Yoon'un gözaltına alınmasına ilişkin gelişmeleri "endişeyle" takip ediyoruz
[Fotograf: Reuters]

Kyodo News'ün haberine göre, Japonya Kabine Başsekreteri Hayaşi Yoşimasa, yaptığı basın toplantısında, Yoon'un gözaltına alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Güney Kore'deki gelişmeleri ve Yoon'un gözaltına alınmasını "endişeyle" takip ettiklerini belirten Hayaşi, "Japonya ve Güney Kore ilişkilerinin önemi değişmeyecektir." vurgusu yaptı.

Hayaşi, "Japonya, Güney Kore'yi küresel zorluklarla ortaklaşa mücadele edebilecek önemli bir komşu olarak görüyor." ifadelerini kullandı.

Üst düzey bir Japon Dışişleri Bakanlığı yetkilisi de ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın gelecek haftaki yemin törenine işaret ederek Yoon'un gözaltına alınmasının "kötü bir zamana denk geldiğini" söyledi.

Yetkili, Güney Kore'deki "siyasi karmaşanın" bir süre daha devam etmesini beklediğini kaydetti.

Japon yetkililer, Güney Kore'de başkanlık görevini kim üstlenirse üstlensin, iki ülke arasındaki iletişimin profesyonel seviyede süreceğini belirtiyor.

Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO) yetkilileri, Yoon'u başkanlık konutunda gözaltına alarak ifade için CIO'nun Seul'ün güneyindeki Gwacheon ofisine götürmüştü.

Güney Kore Ulusal Meclisinin, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle 14 Aralık 2024'te azlini istediği ve bu sebeple görevden uzaklaştırılan Yoon, gözaltına alınan ilk devlet başkanı olmuştu.

Güney Kore Batı Bölge Mahkemesi, 31 Aralık 2024'te "ayaklanma" ve "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla yürütülen soruşturmada Yoon için gözaltı kararı vermiş ancak 3 Ocak'ta emri uygulamak üzere resmi konuta giden polisler ile Devlet Başkanlığı Güvenlik Servisi (PSS) görevlileri arasında arbede çıkması üzerine emir infaz edilememişti.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024 gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada bu kararın kaldırılması ve Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek görevden geçici uzaklaştırılmış, yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten getirilmişti.

Muhalefetin girişimiyle Ulusal Mecliste 27 Aralık 2024'teki oylamada devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Han için de azil kararı verilmiş, Han'ın yerine devlet başkanlığının vekaletini Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok üstlenmişti.

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