İngiltere'de Trafalgar Meydanı'nda toplanıp Başbakanlık binası 10 Numara'ya yürüyen göstericiler, Faroe Adaları'na yaptırım uygulanmasını istedi.

"Faroe Adaları'nı boykot edin", "Yunusları öldürmeye son verin", "Katliama son verin" yazılı dövizler ile yunus katliamına ilişkin fotoğraflar taşıyan göstericiler, İngiliz ve diğer hükümetlerden harekete geçmesini istedi.

"Faroe Adaları'nın deniz ürünlerinin boykot edilmesi" isteği

Bir gösterici, geçen ay Faroe Adaları'nda bin 428 yunusun öldürüldüğüne dikkati çekerek "Bunun bir gelenek olduğu anlaşılıyor. Bunu anlıyorum ancak bin 428 oldukça fazla. Bu çok fazla et demek ve bu etler süpermarketlerde turistler için satılıyor. Bu sadece bir gelenek değil dolayısıyla. Aynı şey Japonya'da da yaşanıyor." dedi.

Uluslararası anlaşmaların balina avını yasaklamasına rağmen Norveç, Japonya, İzlanda ve Faroe Adaları'nda bunun halen devam ettiğine dikkati çeken gösterici, Faroe Adaları'nın deniz ürünlerinin boykot edilmesini istedi.

Yunus katliamı

Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölge olan Faroe Adaları’nda, her yıl düzenlenen "Grindadrap" festivalinde bu yıl 1428 balina ve yunus öldürülmüştü.

Faroe Adaları'nda bu yıl öldürülen 1428 balina ve yunusun, geleneğin başladığı 1584'den bu yana en yüksek rakam olduğu tahmin ediliyor.

Gelenek, dünya çapında çevreciler tarafından kınanmaya devam ediyor.

Avlanılan deniz canlılarının çoğunluğunun, şişeburunlu yunus ve beyaz başlı yunus olduğu belirtiliyor.

Faroe Adaları

Kuzey Atlantik Okyanusu'nda Norveç, İskoçya ile İzlanda arasında yer alan bin 339 kilometrekare yüzölçümüne sahip ve Danimarka'ya bağlı Faroe Adaları'nda yaklaşık 50 bin kişi yaşıyor.

Başkenti Torshavn olan Faroe Adaları'nda hayvancılığın yanı sıra en önemli geçim kaynağı olarak balıkçılık yapılıyor.