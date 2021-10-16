İtalya'da yaklaşık 5 milyon seçmeni ilgilendiren ikinci tur seçimde, başkent Roma, Torino, Trieste gibi büyükşehirlerin de olduğu 65 kentin belediye başkanı belli olacak.

Oy verme işleminin iki gün süreceği ikinci tur seçimlerde, sandıklar yarın yerel saatle 07.00 ile 23.00 ve pazartesi 07.00 ile 15.00 arasında açık kalacak.

Gözler Roma'da

İkinci tur seçimlerde gözler başkentte olacak.

Roma'da ilk tur seçimlerde yüzde 30,14 ile birinci çıkan merkez sağ ittifakın adayı Enrico Michetti ile yüzde 27,03 ile ikinci sırada yer alan merkez solun adayı Roberto Gualtieri yarışacak.