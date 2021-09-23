Danimarka Krallığı'nın özerk bölgesi Faroe Adaları’nda her yıl düzenlenen “Grindadrap” festivalinde geçtiğimiz hafta yaklaşık bin 500 balina ve yunus katledildi.

Faroe Adaları'nda bu yıl öldürülen bin 500 balina ve yunusun, geleneğin başladığı zamandan bu yana en yüksek rakam oldu.

Ancak katliam bununla sınırlı kalmadı.

Bin 500 balinanın öldürüldüğü bölgenin yaklaşık 10 kilometre uzağındaki Kollafjørður adlı bir köyde düzenlenen geleneksel avda 53 büyük yunus daha öldürüldü.

Her yıl yaşanan bu vahşete çocuklar da tanık olmak zorunda kalıyor. Gelenek, çevreciler tarafından da yıllardır kınanıyor.