Fas'ın Atlantik kıyısındaki bir şehir olan Essaouira yakınlarında Bizmoune Mağarası'nın ağzında 33 adet deniz kabuğu boncuğu, insanların takı merakının 150 bin yıl öncesine dayandığını gösteriyor.

Arkeologlar küçük deliklere sahip deniz salyangozu kabuğu boncuklarının küpe ya da kolye ucu olarak kullanıldığını belirtiyor.

Tucson'daki Arizona Üniversitesi'nden antropologlar bunun bir tür sözsüz insan iletişiminin bilinen en eski kanıtı olduğunu ve bilişsel becerilerimizin kökenine dair ipuçları olduğunu söyledi.

Bu, insanın mücevher ve diğer süs eşyaları aracılığıyla kendileri hakkında bir şeyler söyleme davranışının sanıldığından çok daha erken başladığını gösteriyor.

Araştırmacılar "Muhtemelen insanların kıyafetleriyle kimliklerini ifade etme biçimlerinin bir parçasıydılar. Yüzbinlerce yıl önce bile insanların yakın arkadaşları ve ailelerinden daha büyük insan gruplarıyla iletişim kurmakla ilgilendiğini gösteriyorlar" dedi.