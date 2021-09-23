New York'ta 20 Eylül'de tarihi bir açılış gerçekleşti. Türkevi Binası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle faaliyete başladı. Açılışta Amerikan Ortodoks Kilisesi dini lideri Başpiskopos Elpidoforos da yer aldı.

Ancak bu tablo Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi'nde üst düzey rahatsızlığa yol açtı. İlk açıklama Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiadis'den geldi.

Yunan medyasına göre, Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, New York’ta Elpidoforos ile olan programlı görüşmesini, ‘yoğun görüşme trafiği olduğu’ bahanesiyle, son anda iptal etti.

"Elpidoforos ile görüşmem”

Anastasiadis’in, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katıldığı Türkevi’nin açılışında, Elpidoforos’un da hazır bulunmasına çok kızdığı ve yakın çevresine “Bu eğlenceye katılan Elpidoforos ile görüşmem” dediği öne sürüldü.

Yunan Dışişleri Bakanlığı’nın ise bir süre önce Elpidoforos’a Türkevi’nin açılışına katılmaması tavsiyesinde bulunduğu iddia edildi.

"Özür dile" baskısı

Yunan basını da Ortodoks din adamını topa tuttu. Başpiskoposa açıkça "özür dile" baskısı yapıldı.

Elpidoforos'a yönelik baskılara ilk tepki ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan geldi. "Bu hareketler, Rum ve Yunan taraflarının bağnazlık ve tahammülsüzlüğünün ne düzeyde olduğunu gösteriyor" dedi.

Tatar: İbret verici

Dünya barışı açısından alkışlanması gereken bir davranışa karşı yürütülen bu politikanın ibret verici olduğunu vurguladı.

Tatar, bu tür davranışların iki halk arasındaki güvensizliği daha da derinleştireceğine dikkat çekti.

Uluslararası toplumun da yaşananlardan gerekli sonuçları çıkarması gerektiğini sözlerine ekledi.