Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahminlere göre, Orta ve Doğu Karadeniz'de devam eden kuvvetli sağanağın bugün ve Cuma günü Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de çok kuvvetli, bu illerin kıyı kesimlerinde ise şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların Doğu Karadeniz'in iç kesimlerindeki 1800 metre üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli yer yer yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Düzce'nin kıyı kesimlerinde çok kuvvetli yağış bekleniyor

Batı Karadeniz'de beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın ise bugün akşam saatlerine kadar Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli, Düzce'nin kıyı kesimlerinde çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.