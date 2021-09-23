Haber Giriş: 23 Eylül 2021 Perşembe 06:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Finlandiyalı mevkidaşı Haavisto ile görüştü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurul Görüşmeleri için bulunduğu New York'ta Finlandiyalı mevkidaşı Haavisto ile bir araya geldi.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada görüşmede Afganistan'daki son gelişmeler ve arabuluculuk çalışmalarını ele aldıklarını söyledi.
#Afganistan’daki son gelişmeler ve arabuluculuk çalışmalarımız #Finlandiya DB Pekka Haavisto'yla yaptığımız görüşmenin gündemindeydi.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) September 22, 2021
Latest developments in #Afghanistan & mediation efforts were on the agenda of our meeting with
FM @Haavisto of #Finland.???????????????? #UNGA76 pic.twitter.com/U6wXUwbmry
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu
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