Bakan Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurul Görüşmeleri için bulunduğu New York'ta Finlandiyalı mevkidaşı Haavisto ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada görüşmede Afganistan'daki son gelişmeler ve arabuluculuk çalışmalarını ele aldıklarını söyledi.

