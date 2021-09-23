Haber Giriş: 23 Eylül 2021 Perşembe 03:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den ayrıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
BM 76. Genel Kurulu’na katıldığı New York’taki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD’den ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda (JFK) Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ve diğer yetkililer uğurladı.
Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da İstanbul'a gitti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan ABD
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