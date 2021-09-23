Haber Giriş: 23 Eylül 2021 Perşembe 00:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na katıldığı New York'ta, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile bir araya geldi.
Yeni Türkevi Binası'ndaki görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Görüşmede, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da hazır bulundu.
Etiketler: Libya Recep Tayyip Erdoğan
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