76. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak için New York'ta bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Basına kapalı görüşme öncesi görüntü alan gazetecilere dönen Lavrov, "Çocuklar şansınızı denemeyin, Rusya NATO'ya katılmayacak" diye espri yaptı. Lavrov'un bu sözleri, Rusya Dışişleri Bakanlığının sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından da paylaşıldı.

Rus Dışişleri Bakanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre taraflar, Rusya-NATO ilişkilerinin mevcut durumunu ele aldı. Bakanlık, "Rus tarafı, gerilimin azaltılması konusundaki somut önerilerimize kesin olarak dikkat çekti" ifadelerini kullandı.





Russia's Foreign Minister Sergey Lavrov to the eager journalists filming the beginning of his meeting with NATO Secretary General @jensstoltenberg on the sidelines of #UNGA76:



???? Guys don't try your luck, Russia is not going to join NATO.#RussiaNATO #UNGA76 pic.twitter.com/E5fu4vG112