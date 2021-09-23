Eski Avustralya başbakanı Kevin Rudd, Canberra'nın Avustralya ile milyarlarca euroluk bir denizaltı sözleşmesinin ani kaybı nedeniyle Fransa'nın öfkelenmekte her hakkı olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki diplomatik krizin ikili ilişkiler üzerinde kalıcı ve zarar verici etkileri olacağından duyduğu endişeyi dile getirdi.

Rudd, Avustralyalı vergi mükelleflerinin kararın nasıl ortaya çıktığını ve kendilerine ne kadara mal olacağını tam olarak bilmeleri gerektiğini vurgulayarak kararla ilgili bir meclis soruşturması çağrısında bulundu.

Morrison'ın iddialarına karşı çıktı

Kevin Rudd, Başbakan Scott Morrison'ın İngiltere ve ABD ile imzalanan pakta geçişin Avustralya'nın ulusal güvenlik çıkarlarını, özellikle de Çin'den gelen artan tehdidi karşılayacağı yönündeki iddiasına karşı çıktı.

Rudd, on yıl önce iktidardayken, Çin'den gelen tehdidin zaten büyük bir öncelik olduğunu ve Fransa ile ilk denizaltı anlaşmasının arkasındaki ana neden olduğunu söyledi.

