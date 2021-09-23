Haber Giriş: 23 Eylül 2021 Perşembe 10:15Son Güncelleme: Kaynak: The Guardian
Karısına aşı yapan hemşireyi yumrukladı
Kanada’da bir adam kendisinden izin alınmadan eşine koronavirüs aşısı yapan hemşireyi yumruklayıp kaçtı. Polis adamın peşine düştü.
Kanada polisi, karısına aşı yaptırdığı için hemşireyi yumrukladığı iddia edilen adamı arıyor.
Quebec'te bir eczanede bir adam, karısına kendisinin izni olmadan COVID-19 aşısı yaptığı için bir kadın hemşireyle tartıştı.
Adam hemşireye sinirlenerek yumruk attı ve kaçtı.
Polis sözcüsü Martin Carrier, Carrier, saldırganın bulunması için halktan yardım istiyor.
Carrier, şüphelinin aşılara karşı çıkıp çıkmadığının bilinmediğini söyledi.
Küresel olarak sağlık çalışanlarına bu tür saldırılar sık sık yaşanıyor.
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