Haber Giriş: 14 Eylül 2021 Salı 16:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Danimarka'da bin 500 balina ve yunus katledildi
[Fotoğraf: Sea Shepherd]
Danimarka'da, her yıl düzenlenen “Grindadrap” festivalinde, bu yıl yaklaşık bin 500 balina ve yunus katledildi. O anların görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Katliama büyük tepki var.
Danimarka Krallığı'nın özerk bölgesi Faroe Adaları’nda her yıl düzenlenen “Grindadrap” festivalinde bu yıl yaklaşık bin 500 balina ve yunus katledildi.
Faroe Adaları'nda bu yıl öldürülen bin 500 balina ve yunusun, geleneğin başladığı zamandan bu yana en yüksek rakam olduğu tahmin ediliyor.
[Fotoğraf: Sea Shepherd]
Aktivist grup Sea Shepherd tarafından sosyal medyaya yüklenen videoda, yunusların kana bulanmış sığ sularda katledilirken dövüldüğü görülüyor.
Çocuklar ise bu vahşete tanık olmak zorunda kalıyor.
Gelenek, çevreciler tarafından da yıllardır kınanıyor.
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