İngiltere’nin en büyük havalimanı Heathrow, Avrupa’da yolcu sayısında 2019’da zirvedeydi.

Salgınla birlikte bu durum değişti.

Heathrow İngiltere’de seyahate yönelik sıkı düzenlemelerin etkisiyle 10’uncu sıraya geriledi.

Heathrow Havalimanı’nın yolcu sayısı salgın öncesi seviyenin yüzde 71 altında kaldı.

Ağustos 2019’da yolcu sayısı 7,7 milyon iken bu yılın Ağustos ayında 2,2 milyon olarak açıklandı.

Yetkililer, seyahat şartlarının düzenlenmemesi halinde İngiltere'nin rakamların daha da düşeceği görüşünde.

Bu yılın ilk yarısında salgının havalimanına toplam maliyetinin 2 virgül 9 milyar sterlin olduğunu açıklamıştı.

İngiltere’de tedbirler kapsamında, “kırmızı listede” yer alan ülkelerden gelen yolcular, 10 gün boyunca ücretlerini ödeyerek havaalanlarındaki otellerde karantinada kalmak zorunda.