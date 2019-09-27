Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Burkan el-Gadap Operasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Trablus Halife Hafter destekçisi yabancı bir ülkenin savaş uçakları tarafından bombalandı.

Savaş uçaklarının Trablus'ta sivil yerleşim yerlerini vurduğu belirtiliyor.

Trablus'a yönelik saldırılar

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de Burkan el-Gadap (Öfke Volkanı) Operasyonunu başlatmıştı.

Uluslararası basında, Halife Hafter'in Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, İsrail ve başta Fransa olmak üzere bazı Batılı devletler tarafından desteklendiğine ilişkin çeşitli haberler yer alıyor.

Kaynak: Al Ahrar