Libya'da yabancı bir ülkenin savaş uçakları Trablus'u bombaladı27 Eylül 2019 Cuma 10:48 - Son Güncelleme 27 Eylül 2019 Cuma 11:30
Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Halife Hafter'e destek veren yabancı bir devlete ait savaş uçaklarının başkent Trablus'u bombaladığını açıkladı.
Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Burkan el-Gadap Operasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Trablus Halife Hafter destekçisi yabancı bir ülkenin savaş uçakları tarafından bombalandı.
Savaş uçaklarının Trablus'ta sivil yerleşim yerlerini vurduğu belirtiliyor.
Trablus'a yönelik saldırılar
Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de Burkan el-Gadap (Öfke Volkanı) Operasyonunu başlatmıştı.
Uluslararası basında, Halife Hafter'in Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, İsrail ve başta Fransa olmak üzere bazı Batılı devletler tarafından desteklendiğine ilişkin çeşitli haberler yer alıyor.
Kaynak: Al Ahrar