Mısır yerel basınında geçen haberlere göre, Mısır Başsavcısı Hamade es-Savi geçen cuma ve cumartesi günlerinde rejim karşıtı gösterilere katılan yaklaşık bin kişinin avukatları eşliğinde sorguya çekildiğini açıkladı.

İlk kez resmi ağızdan ülkede rejim karşıtı gösterilerin düzenlendiği kabul edilen açıklamada, gözaltına alınanlardan bazılarının 5 vilayetteki çeşitli bölgelerde gösterilere katıldığını itiraf ettiği belirtildi.

Gözaltına alınanlardan bazılarının, gösterilere katılmalarına ülkede kötüye giden ekonomik durumu gerekçe gösterdikleri, suç işleme kastı dışında gösterilere katılanların serbest bırakılacağı kaydedildi.

Resmi açıklamada yaklaşık bin kişinin gözaltına alındığı belirtilmesine rağmen uluslararası insan hakları raporlarına göre söz konusu sayının 2 bine yakın olduğu öne sürüldü.

Kaynak: AA