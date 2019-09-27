ABD'nin bazı Çin ürünlerinde gümrük vergisine muafiyet getirmesi, Çin'in ise ABD'den tarım ürünü alımını artıracağını açıklaması, ticaret savaşındaki gerilimi düşürdü.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Reuters'a yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin birçok Çin ürünündeki gümrük vergilerine muafiyet getirerek iyi niyet gösterdiğini söyledi.

Wang Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında yaptığı açıklamada, "Çin tarafından, Çin pazarında ihtiyaç duyulan daha fazla ürün satın almaya hazırız. Her iki tarafın da daha etkili önlemler alabileceğini, kötümser söylemleri ve eylemleri azaltabileceğini umuyoruz. Herkes bunu yaparsa, görüşmeler sadece devam etmekle kalmayacak, aynı zamanda ilerleyecek ve sonuç verecek" dedi.

ABD ve Çin, yaklaşık 15 aylık ticaret savaşından bir çıkış yolu bulmak amacıyla Ekim ayının başında Washington'da üst düzey ticaret görüşmesi turu için hazırlanıyorlar.

CNBC'de dün yer alan ve konuya yakın kaynaklara dayandırılan haberde görüşmelerin Washington 'da 10-11 Ekim tarihlerinde yapılacağı bildirildi.

Kaynak: Reuters