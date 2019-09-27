Juncker, Avrupa Birliği (AB) Brexit Baş Müzakerecisi Michael Barnier’in bir anlaşma oluşturmak için elinden geleni yaptığını ancak bir anlaşma oluşturulamaması durumunda tüm sorumluluığun İngiltere'ye ait olacağını söyledi.

Juncker, "Serbest ticaret için bir anlaşma yapmayı hem istiyoruz, hem de buna ihtiyacımız var. Ancak bu bazı İngilizlerin hayal ettiği gibi kendi kendine olmayacak. Benim görev dönemimde imzalanan kimi anlaşmalar yılllarca süren çabalar sonucu elde edildi” dedi.

Kaynak: DHA