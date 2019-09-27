Dünya
AB Brexit topunu İngiltere'ye attı: Sorumluluk onlarda27 Eylül 2019 Cuma 10:50 - Son Güncelleme 27 Eylül 2019 Cuma 10:54
Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İngiltere'nin Avrupa Birliği’nden anlaşmasız ayrılması durumunda tüm sorumluluğun ülkeye ait olduğunu söyledi.
Juncker, Avrupa Birliği (AB) Brexit Baş Müzakerecisi Michael Barnier’in bir anlaşma oluşturmak için elinden geleni yaptığını ancak bir anlaşma oluşturulamaması durumunda tüm sorumluluığun İngiltere'ye ait olacağını söyledi.
Juncker, "Serbest ticaret için bir anlaşma yapmayı hem istiyoruz, hem de buna ihtiyacımız var. Ancak bu bazı İngilizlerin hayal ettiği gibi kendi kendine olmayacak. Benim görev dönemimde imzalanan kimi anlaşmalar yılllarca süren çabalar sonucu elde edildi” dedi.
Kaynak: DHA
Etiketler: Avrupa Birliği Jean-Claude Juncker Avrupa Komisyonu