Libya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed el-Kablavi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "UCM, Başkaban Faiz es-Serrac'ın talebini olumlu karşıladı ve Hafter milislerinin Trablus’un güneyi ve Terhune’deki savaş suçlarını incelemek üzere ülkeye araştırma heyeti göndermeyi kabul etti." ifadelerini kullandı.

Sözcü Kablavi, UCM Başsavcısı Fatou Bensouda’nın, araştırma heyetinin görevini temmuzun ikinci yarısında başlatacağını ve Libyalı makamlarla temas halinde olduğunu kaydetti.

Hafter milislerinin Trablus ve Terhune'deki ihlalleri

Hafter'e bağlı milisler ve Rus güvenlik şirketi Wagner'e mensup paralı askerler, Libya ordusunun son haftalarda kaydettiği hızlı ilerlemenin ardından, Trablus'un güney bölgeleri, Terhune, Kasr Bin Gaşir, Beni Velid ve başka kentleri de içeren ülkenin doğusundaki geniş bir alandan çekilmek zorunda kalmıştı.

Milisler ve Wagner paralı askerleri, çekildikleri Trablus'un güneyinde, uluslararası mahkemelerce "savaş suçu" olarak değerlendirilebileceği belirtilen çok sayıda ceset ve sivillerin evlerine dönüşünü engelleyen tuzaklanmış mayın ve el yapımı patlayıcılar (EYP) bıraktı.

Hafter'in başkent Trablus'a yönelik 14 ay süren saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune şehrinin kurtarılmasının ardından da, Libya makamları şehirde ve çevresinde 11 toplu mezar bulunduğunu açıklamıştı.

UCM'den 22 Haziran'da yapılan açıklamada, Terhune ve çevresinde bulunan toplu mezarlara ilişkin başsavcılığa güvenilir bilgiler ulaştığı kaydedilmişti.

Başbakan Serrac, 28 Haziran’da UCM'ye çağrıda bulunarak, Hafter milislerinin işlediği suçların araştırılması için ekip gönderilmesini istemişti.