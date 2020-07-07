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İran'da bir düğüne katılan 200 kişiye koronavirüs bulaştı
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]
İran'ın kuzeydoğusundaki Gülistan eyaletinde bir düğüne katılan 200 kişiye koronavirüs (COVID-19) bulaştığı ve bunlardan 5'inin hayatını kaybettiği belirtildi.
Gülistan Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Siraceddin Arifniya, yaptığı açıklamada, Günbedi Kavus, Akkale, Kalale ve Minudeşt hastanelerinin artık COVID-19 hastalarına cevap veremediğini ve bu 4 şehirde tehlike çanlarının çalmaya başladığını söyledi.
Düğün merasimleri ve diğer toplu etkinliklere karşı daha sert tedbirler alınmasını isteyen Arifniya, düğün törenlerinin ardından eyaletteki COVID-19 hastalarının 3 katına çıktığını ifade etti.
Günbedi Kavus ilçesine bağlı Taşlıburun bölgesinde 2 hafta önce bir düğün törenine katılan 200 kişiye COVID-19 bulaştığını aktaran Arifniya, bunlardan 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Etiketler: iran'da koronavirüs düğünde koronavirüsSon Güncelleme: 7 Temmuz 2020 Salı 15:35
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