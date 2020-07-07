Gülistan Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Siraceddin Arifniya, yaptığı açıklamada, Günbedi Kavus, Akkale, Kalale ve Minudeşt hastanelerinin artık COVID-19 hastalarına cevap veremediğini ve bu 4 şehirde tehlike çanlarının çalmaya başladığını söyledi.

Düğün merasimleri ve diğer toplu etkinliklere karşı daha sert tedbirler alınmasını isteyen Arifniya, düğün törenlerinin ardından eyaletteki COVID-19 hastalarının 3 katına çıktığını ifade etti.

Günbedi Kavus ilçesine bağlı Taşlıburun bölgesinde 2 hafta önce bir düğün törenine katılan 200 kişiye COVID-19 bulaştığını aktaran Arifniya, bunlardan 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.