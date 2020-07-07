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BM, Esed rejiminin 'savaş suçu' işlediğini açıkladı
[Fotoğraf: AA]
Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Araştırma Komisyonu, Esed rejiminin İdlib'de sivilleri, sağlık kuruluş ve çalışanlarını kasten vurarak savaş suçu işlediğini açıkladı.
Açıklamada ayrıca, Rusya'nın İdlib'de sivil unsurlara gelişigüzel saldırılar düzenleyerek savaş suçuna varan eylemler yaptığı ifade edildi.
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