'Kadın asker cinayeti' Amerika Birleşik Birleşik Devletleri'nin

gündeminde.

Texas eyaletindeki Fort Hood askeri üssünde Nisan ayında kaybolan 20 yaşındaki uzman çavuş Vanessa Guillen'in cansız bedeni geçen hafta bulundu.

Cinayet, bir arazide ceset parçalarının bulunduğu ihbarı sonrası ortaya çıktı.

Yapılan incelemede kadın askerin çekiçle kafasına vurularak öldürüldüğü, cesedinin parçalara ayrıldığı belirtildi.

Kadın askerin görev yaptığı askeri üste öldürüldüğü duyuruldu.

Ölümünden kısa süre önce ailesine, askeriyede cinsel tacize uğradığını, bir asker tarafından da takip edildiğini söylediği ifade edildi.

Olayın faili olduğundan şüphelenilen uzman çavuş Aaron Robinson'ın da firar ettikten kısa süre sonra intihar ettiği belirtildi.

Suç Araştırma Birimi, kadın askerin en son 22 Nisan tarihinde, Teksas askeri üs kışlasının otoparkında görüldüğünü açıklamıştı.

Kadın askerin vahşice öldürülmesi sonrası, sosyal medyada kampanya başlatıldı.

Görevdeyken tacize uğrayan diğer kadın askerler de yaşadıklarını anlattı.

Birçok kongre üyesi ve ordu mensubu da kadınları hedef alan cinsel tacizlerle ilgili soruşturma açılmasını istedi.