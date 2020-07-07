Haber Giriş: Kaynak: AA
Afrin’de terör saldırısı engellendi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Suriye’nin kuzeyindeki Afrin’de bir dükkanın önüne bırakılan pakette bomba olduğunu tespit eden yerel güvenlik güçleri, terör saldırısını engelledi.
Zeytin Dalı Harekatı’yla terörden arındırılan Afrin ilçe merkezinde Suriye Milli Ordusu (SMO) güçlerince oluşturulan askeri polisler ve yerel güvenlik güçleri, şüpheli paket ihbarı üzerine harekete geçti.
Güvenlik güçlerince mahallenin emniyeti sağlandıktan sonra bomba imha ekipleri çalışmalara başladı.
İçerisinde patlayıcı olduğu belirlenen paket, ekiplerce imha edildi.
Patlayıcının yerleştirildiği bölgede incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, eylemin terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenmek istendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Etiketler: afrin terör saldırısıSon Güncelleme: 7 Temmuz 2020 Salı 15:13
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