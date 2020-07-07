Kimi ülkesindeki çatışma, kimi de yoksulluk yüzünden yurdunu terk etmek zorunda kalıyor.

Daha iyi bir hayat için Avrupa’nın yolunu tutuyorlar. İnsan kaçakçılarının ağına düşüyorlar.

Eğer şansları varsa, yardımlarına Sivil Toplum Kuruluşları’na ait gemiler yetişiyor.

Ancak kurtarılan göçmenleri bu kez farklı zorluklar bekliyor.

İtalya, Malta gibi Akdeniz ülkeleri göçmenlerin bulunduğu gemileri limanlarına yanaştırmıyor.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler günlerce açık denizde mahsur kalıyor.

Birçok ülke bu drama gözünü kapatıyor, göçmenleri taşıyan gemilere limanlarını açmıyor.

Bunun son acı örneğini Ocean Viking gemisinde bulunan 180 göçmen yaşadı.

İtalya ve Malta, gemiye limanlarını kapattı. Göçmenler bir hafta boyunca açık denizde mahsur kaldı.

Gerekli izinlerin ardından gemi, Sicilya’daki Porto Empedocle Limanı'na yanaşabildi.

İlk aşamada 118 göçmen gemiden tahliye edildi. Tahliye edilen göçmenler limandaki bir feribotta 14 gün karantinaya alınacak.