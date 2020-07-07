Katsina Emniyet Müdürü Gambo İsa, basına yaptığı açıklamada, eyaletin Yar Gamji köyünde yaklaşık 200 silahlı saldırganın çiftçilere ateş açtığını belirtti.

İsa, saldırıda 15 kişinin yaşamın yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Saldırıda çok sayıda evin kundaklandığı bilgisini aktaran İsa, çok sayıda kişinin de kayıp olduğunu söyledi.

İsa, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Nijerya'nın kuzeybatısı, hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Son olarak Katsina eyaletinde 3 hafta önce silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 18 kişi hayatını kaybetmişti.

