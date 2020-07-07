Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Fiat Chrysler, Sırbistan'da otomobil üretimine yeniden başladı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Koronavirüs salgını nedeniyle üretime ara veren Fiat Chrysler, Sırbistan'daki fabrikasını yeniden faaliyete geçirdi.
Sırp resmi ajansı Tanjug'daki habere göre, COVID-19 salgını sebebiyle mart ayı ortasında üretimi durduran fabrika yeniden faaliyete geçti.
Kragujevac kentindeki fabrikada 2 bin civarında çalışan yeniden işbaşı yaptı.
Ülke ekonomisine önemli katkısı bulunan fabrika, koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin'in Wuhan kentinden parça temin edilememesi nedeniyle şubat ayında geçici olarak üretimi durdurmuştu.
Fiat Chrysler, salgın nedeniyle İtalya ve Polonya'daki tesislerinde de 16 Mart itibarıyla faaliyeti durdurmuştu.
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