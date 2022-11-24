Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe 12:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Lavrov'dan AP'nin Rusya'yı "terörü destekleyen ülke" olarak tanıyan kararına tepki
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Parlamentosu'nun Rusya'yı "terörü destekleyen ülke" olarak tanıyan kararına tepki gösterdi.
Rossiya-1 devlet kanalına açıklamalarda bulunan Lavrov, AP'nin söz konusu kararını değerlendirirken, "Bence bu, aklı başında herkes için aşikardır ama tıp eğitimim yok." dedi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da kararla ilgili "Avrupa Parlamentosunu 'aptallığın sponsoru' olarak tanımayı teklif ediyorum." ifadesini kullanmıştı.
Avrupa Parlamentosu, dün, "insanlık dışı ve zalimce eylemler" düzenleme suçlamasıyla Rusya'yı "terörü destekleyen ülke" olarak tanıyan karar tasarısını kabul etmişti.
Etiketler: Rusya Avrupa Parlamentosu
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