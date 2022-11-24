Fransa ile İngiltere arasındaki Manş Denizinde 27 göçmenin öldüğü trajedinin üstünden bir yıl geçti.

Kazayla ilgili yürütülen soruşturma sürerken, kan donduran bir iddia ortaya atıldı.

Soruşturmaya ilişkin raporlara ulaşan Fransız Le Monde gazetesi Fransız yetkililerin, yaşam mücadelesi veren göçmenlere yardım etmediğini yazdı.

İddia 14 Ekim 2022 tarihli soruşturma raporuna dayandırıldı.

Buna göre Fransa'nın Calais kenti açıklarında, ölüm kalım mücadelesi veren göçmenler 15 kez ardı ardına yardım çağrısı yaptı.

Ancak bu çağrıları, Fransız sahil koruma görevlilerinden yanıt bulmadı.

Le Monde, yardım çağrılarına yanıt almayan göçmenlerin ölüme terk edilmiş olabileceğine işaret etti.

İddialar doğrulanırsa Fransız yetkililer, "tehlike altındaki kişilere yardım etmeme" suçlamasıyla karşı karşıya kalacak.

Soruşturmayı yürüten müfettişler konuyla ilgili ek soruşturmalar başlatılabileceğini açıkladı.

Fransa'dan İngiltere'ye Manş Denizi üzerinden geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan tekne, 24 Kasım 2021'de batmış, 27 kişi hayatını kaybetmişti.

Sadece iki kişi sağ kurtulabilmişti.