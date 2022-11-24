Kraliyet Sarayı'nın açıklamasına göre, hükümeti kurmakla görevlendirilen Enver'e "mütevazı" olmasını tavsiye eden Abdullah Şah, siyasi istikrarın sağlanması için tüm muhalefet partilerine de yeni kurulacak hükümetle uzlaşmacı hareket etmeleri çağrısında bulundu.

Öte yandan, Birleşik Malay Ulusal Örgütü (UMNO) liderliğindeki Ulusal Cephenin (BN) ise Enver'i desteleyerek başbakanlık yolunu açtığı belirtiliyor.

222 sandalye bulunan Malezya meclisinde hükümetin kurulabilmesi için en az 112 milletvekilinin desteği gerekiyor.

Umut İttifakı, 30 milletvekili bulunan BN'nin desteğiyle 112 sandalye sayısına ulaşıyor.

Polis, sosyal medyada Enver İbrahim liderliğindeki blokun hükümeti kurması halinde olaylar çıkabileceği iddialarına karşı geniş çaplı güvenlik tedbirleri aldı.

Seçimlerde 82 sandalye kazanarak 15'inci genel seçimi önde tamamlayan Enver İbrahim liderliğindeki Umut İttifakı (PH) ve 73 sandalyeye ulaşan Muhyiddin Yasin liderliğindeki Ulusal İttifak (PN), hükümet kurma çalışmaları için görüşmelere başlamıştı.