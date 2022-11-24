İngiltere'de yaşam maliyeti krizinden en çok etkilenen hane tiplerini ortaya koyan araştırmaya göre, bekar ebeveynlerin yaklaşık üçte biri, artan gıda maliyetleri nedeniyle geçimini sağlamak için öğün atlamaya başvurdu.

Ankete katılan 10 tek ebeveynli haneden üçü, yüksek gıda fiyatları nedeniyle öğünlerini kaçırdıklarını söyledi.

Tüketici Derneği Politika ve Savunuculuk Direktörü Rocio Concha, "Araştırmamız, İngiltere'deki ailelerin artan yaşam maliyetiyle mücadele ettiğini, bekar ebeveynlerin büyük olasılıkla öğün atladığını veya geçimini sağlamak için gıda bankalarına yöneldiğini ortaya çıkardı" dedi.

Bekar ebeveynler ve emekliler, bütçelerinin daha büyük bir bölümünü gıda, enerji ve yakıta harcadıkları için kötü bir şekilde etkilendi.

Çocuklu çiftler için bu oran yaklaşık dörtte bire düşüyor.

Ancak tüm haneler, bir yıl öncesine göre, gelirlerinin önemli ölçüde daha fazlasını, temel ihtiyaçlara harcıyor.