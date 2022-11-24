Bukele, askeri okul öğrencilerinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, ülkede artan cinayetlerle mücadele için olağanüstü hal ilan edilmesinin ardından, sıkı güvenlik tedbirlerinin uygulanması amacıyla büyük şehirlerde 20 bin asker konuşlandıracağını ve giriş çıkışların kontrol edileceğini belirtti.

Amaçlarının "büyük şehirleri çevrelemek ve halka karışmış teröristleri yakalamak" olduğunu vurgulayan Bukele, büyük şehirlerde güvenlik tedbirlerini artıracaklarını kaydetti.

Bukele, olağanüstü hal kapsamında mart ayından bu yana 58 binden fazla kişinin tutuklandığına işaret ederek bu tür önlemlerin cinayetle suçlanan bazı çete mensuplarının arandığı Comasagua kentinde de işe yaradığını söyledi.

El Salvador'da alınan sıkı önlemlerin ardından 2022'nin Ocak-Ekim döneminde işlenen cinayet sayısının 2021'in aynı dönemine göre yüzde 38 azaldığı belirtiliyor.

MS13 çetesi sorumlu tutuluyor

El Salvador’da 27 Mart’ta bir aylığına olağanüstü hal ilan edilmiş, daha sonra bu karar her ay yenilenmeye başlanmıştı.

Bukele, 30 Haziran'da silahlı gruplara yönelik savaşın yoğunlaşacağını söylemişti.

Ülkede mart başından bu yana çete üyelerine yönelik operasyonlarda 87 kişi hayatını kaybetmiş, gözaltına alınanların sayısının 20 bini aştığı bildirilmişti.

Yetkililer, şiddetin ülkede yeniden tırmanışa geçmesinden MS13 çetesini sorumlu tutuyor.

Dünyada en yüksek cinayet oranına sahip ülkelerin başında gelen El Salvador, çetelerin ülkedeki gücü nedeniyle ciddi güvenlik sorunu yaşıyor.