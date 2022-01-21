Latin Amerika ülkelerinde COVID-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 350 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 622 bin 205’e yükseldi.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 278 kişi yaşamını yitirdi, 50 bin 373 yeni vaka tespit edildi.

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 190 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 131 bin 627’ye çıktı.

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 181 kişinin hayatını kaybetmesiyle COVID-19'a bağlı toplam ölü sayısı 118 bin 809’a yükseldi.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 46 kişi yaşamını yitirdi ve 25 bin 998 yeni vaka görüldü.

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 25 kişinin yaşamını yitirmesiyle COVID-19'a bağlı can kaybı sayısı 39 bin 456'ya çıktı.

Bolivya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, salgında son 24 saatte 65 kişi hayatını kaybetti ve 9 bin 993 yeni vaka saptandı.