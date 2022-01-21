Haber Giriş: 21 Ocak 2022 Cuma 08:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Japonya'da 5-11 yaş için COVID-19 aşısı onaylandı
[Fotoğraf: AA]
Japonya'da COVID-19'a karşı Pfizer aşısının 5-11 yaş arasındakilere uygulanabilmesi onaylandı.
Japonya Sağlık Bakanlığı, aşının 5-11 yaş arası çocuklara uygulanmasına izin verdi. Söz konusu aşı halihazırda 12 yaş ve üstüne uygulanıyordu.
Kyodo ajansı, bu yaş aralığına Mart 2022 itibarıyla uygulanmaya başlanacak aşının ilk aşamada 8 milyon çocuğu kapsayacağını bildirdi.
Pfizer, Japonya'da 5-11 yaş aralığına yönelik aşı izin başvurusunu Kasım 2021'de yapmıştı.
Etiketler: Japonya Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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