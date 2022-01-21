Ukrayna-Rusya sınırında gerginlik sürüyor. Donbas bölgesinde bulunan Ukrayna askerlerinin elleri tetikte. Sınıra yakın şehir giriş çıkışlarında kontrol noktalarında tüm araçlar kontrol edilerek geçiriliyor.

Gerilim şehre nasıl yansıyor?

Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki Mariupol kentindeyiz. Kentin giriş ve çıkışlarında askeri kontrol noktaları bulunuyor. Özellikle son kontrol noktasında gergin bir bekleyiş sürüyor ama şehir merkezinde durum biraz daha farklı.

Ukraynalılar savaşa karşı



Donbas bölgesinde Ukrayna'ya ait Mariupol, Rusya sınırına en yakın şehirlerden biri. Şehirde günlük hayat olağan şekilde devam ediyor. Halkın büyük çoğunluğu çatışma beklemiyor veya bunu istemiyor.

Savaş istemediğini söyleyen bir Ukrayna vatandaşı, "Donetsk'te geçmişte yaşanan olayların tekrar edeceğini sanıyorum. Gerginliğin diplomatik olarak çözüleceğini düşünüyorum" dedi.

"Savaş çıksın istemiyorum"

Başka bir vatandaş ise, "Tam bilemiyorum. Belki de bir savaş geliyor olabilir ama savaş çıksın istemiyorum. 2014'teki olaylar bizim için hiç iyi olmadı" açıklamasını yaptı.

Kentte yaşayan esnaf da bir savaş ihtimalinin işlerini yine 2014 yılında olduğu gibi düşüreceğinden endişeli.

"Biz zamanında burada savaş gördük, yaşadık. Endişe ediyoruz ama başka bir çaremiz yok. Hayat devam ediyor."

"Ukrayna için savaşırız"



Ukraynalılar savaşa karşı olsa da, kendilerini savunmakta kararlı:

"Biz Ukraynalıyız. Ukrayna için savaşırız ve toprağımızı da koruruz. Bu bizim toprağımız, bizim bölgemiz, bizim vatanımız. Kendi toprağımızın sahibi kendimiz olmalıyız. Bizim başka şansımız yok."

"Sınırda hazır bir şekilde bekliyoruz"

"Bizim askerimiz güçlü, silahlarımız da var. Biz de karşılık verebiliriz. Sınırda hepimiz hazır bir şekilde bekliyoruz."

Kamera: Seyit Taşdelen