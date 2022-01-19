Haber Giriş: 19 Ocak 2022 Çarşamba 17:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la görüştü
[Fotoğraf: AA]
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Kiev'de görüştü. Zelenskiy, ABD'nin çabalarını takdir ederken Blinken ise Ukrayna'ya daha fazla destek sözü verdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesine dair Twitter'dan açıklama yaptı.
Zelenskiy, ülkesinin çevresindeki gerilimin düşürülmesine dair Blinken'ın dahlini takdir ettiğini söyledi.
ABD'nin siyasi ve güvenlik desteği için minnettar olduklarını aktaran Zelenskiy, Ukraynasız Ukrayna'ya ilişkin bir karar alınmayacağına emin olduğunu ifade etti.
Blinken'dan Ukrayna'ya destek açıklaması
Toplantı sonrası açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken,"ABD, Ukrayna'da savaşı önlemek için diplomatik çabalarına devam edecektir" dedi.
Ukrayna'nın kendisini savunması için ABD'nin önümüzdeki günlerde daha fazla destek vereceğini söyledi.
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