Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesine dair Twitter'dan açıklama yaptı.

Zelenskiy, ülkesinin çevresindeki gerilimin düşürülmesine dair Blinken'ın dahlini takdir ettiğini söyledi.

ABD'nin siyasi ve güvenlik desteği için minnettar olduklarını aktaran Zelenskiy, Ukraynasız Ukrayna'ya ilişkin bir karar alınmayacağına emin olduğunu ifade etti.

Blinken'dan Ukrayna'ya destek açıklaması

Toplantı sonrası açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken,"ABD, Ukrayna'da savaşı önlemek için diplomatik çabalarına devam edecektir" dedi.

Ukrayna'nın kendisini savunması için ABD'nin önümüzdeki günlerde daha fazla destek vereceğini söyledi.