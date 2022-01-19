Avam Kamarası'nda yapılan Başbakana Sorular oturumu öncesi İngiltere'nin kuzeyinde yer alan Bury South bölgesinden Christian Wakeford, iktidardaki Muhafazakar Partiden ayrılarak ana muhalefetteki İşçi Partisine katıldığını duyurdu.

Wakeford, Johnson'a gönderdiği istifa mektubunda, "Siz ve Muhafazakar Parti bir bütün olarak, bu ülkenin hak ettiği liderliği ve hükümeti sunmaktan aciz olduğunuzu gösterdiniz." ifadesini kullandı.

Parlamentodaki oturum sırasında Wakeford'un İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ın arkasında oturduğu görüldü.

Starmer da Johnson'a sorular yöneltmeden önce Wakeford'un da "birçok insan gibi Başbakan ve Muhafazakar Partinin ülkenin hak ettiği liderliği sunamadığını, İşçi Partisinin gereken hizmeti vermeye hazır olduğu sonucuna vardığını" ifade etti.

İşçi Partisi lideri, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"(Johnson) Önce parti olmadığını söyledi, sonra video ortaya çıktı ve savunması çöktü. Sonra partiler olduğunu öğrendiğinde midesinin bulandığını ve öfkelendiğini söyledi. Sonra Başbakanlık bahçesindeki partide olduğu ortaya çıktı. Sonra geçen hafta bir partide olduğunun farkında olmadığını söyledi. Kimsenin ona inanmamasına şaşırdım. Bu yüzden bu hafta yeni bir savunması var. O da 'Kimse beni, bunun kurallara aykırı olduğu konusunda uyarmadı' şeklinde."

Johnson ise partiler konusunda yürütülen soruşturmanın sonucunun beklenmesi gerektiğini savunarak, icraatları sayesinde salgında önemli aşama kaydettiklerini, gayri safi yurt içi hasılanın salgın öncesi seviyelerin üzerine çıktığını belirterek konuyu hükümetin icraatlarına getirdi.

Johnson, muhalefetten gelen benzer sorular karşısında yine icraatlarından bahsederek İşçi Partisini hedef aldı.

"Tanrı aşkına, git"

Ancak Başbakan, oturumun sonuna doğru kendi partisinden David Davis'in istifa çağrısıyla karşı karşıya kaldı.

Başbakan'ı savunmak için haftalar ve aylar harcadığını, konuştuğu kişilere Brexit ve aşılamadaki başarısını hatırlattığını söyleyen Davis, "Ancak liderlerimden yaptıkları eylemlerin sorumluluklarını üstlenmelerini beklerim." dedi.

Johnson'ın dün bir TV mülakatında, kimsenin 20 Mayıs 2020'deki etkinliğin kurallara aykırı olduğunu kendisine söylemediği yönündeki sözlerine atıfta bulunan Davis, Başbakan'ın bu açıklamasıyla kendisinden beklenenin tersini yaptığını kaydetti.

Sömürü döneminde Hindistan'dan sorumlu Devlet Bakanı Leo Amery'in eski Başbakan Neville Chamberlain'e söylediği bir sözden alıntı yapan Davis, sözlerini "Yaptığın onca şeye rağmen orada çok uzun süre oturdun. Tanrı aşkına git.' ifadesiyle bitirdi.

Parti iddiaları

İngiltere'deki televizyon ağı ITV tarafından elde edilen bir elektronik postada, ülkede hane halkı dışında buluşmaların yasak olduğu 20 Mayıs 2020'de 100'den fazla Başbakanlık çalışanının bahçedeki bir partiye davet edildiği görülmüştü.

Elektronik postada, "Lütfen saat 18.00 itibarıyla bize katılın ve kendi içkinizi getirin" yazarken, davete aralarında Başbakan Johnson ve eşi Carrie Johnson'ın da olduğu 40 kişinin katıldığı iddia edilmişti.

Johnson, 12 Ocak'ta parlamentoda yaptığı konuşmada "iş etkinliği" sandığı partiye katıldığını doğrulayarak özür dilemişti. Ancak muhalefet, Johnson'ın görevde daha fazla kalamayacağını belirterek istifasını istemişti.

Johnson'ın eski danışmanı Dominic Cummings 17 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Başbakan'ı, düzenlenecek bir partinin kuralları ihlal edeceği konusunda bilgilendirdiği ve bu konuda yemin altında ifade verebileceğini söylemişti. Başbakan ise 18 Ocak'ta bu iddiayı yalanlamıştı.

Bu arada Başbakanlık'ta sadece 20 Mayıs 2020'de değil değişik zamanlarda en az 15 parti düzenlendiği ortaya çıkmıştı.

Başbakanlık Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in ölümü nedeniyle ilan edilen ulusal yas sırasında düzenlenen partiler nedeniyle Saray'dan özür dilemek zorunda kalmıştı.