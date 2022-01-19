Polonya, Ukrayna'daki siber saldırıların ardından siber güvenlik terör tehdidi seviyesini artırdı.

Polonya Dijital Bakanlığı Siber Güvenlik Kurumu, geçen hafta Ukrayna'da resmi internet sitelerini hedef alan siber saldırılar sonrası Polonya'da siber güvenlik terör tehdidi seviyesinin yükseltildiğini duyurdu.

Bakanlığın sitesinde yapılan paylaşımda, Polonya'daki siber alarm seviyesinin, "elektronik komünikasyonun güvenlik ihlali olasılığı" nedeniyle 23 Ocak'a kadar en yüksek seviyede kalacağı belirtildi.

Ukrayna'ya siber saldırılar

Ukrayna'da 14 Ocak'ta Dışişleri Bakanlığının da aralarında olduğu bazı kurumların internet siteleri siber saldırıya uğramıştı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, geniş kapsamlı bir siber saldırı nedeniyle kendi bakanlıklarının ve bazı kamu kurumlarının internet sitelerinin çalışmadığını bildirmişti.

Uzmanların sorunu çözmeye çalıştığını belirten Nikolenko, siber suçlarla mücadele polisinin de soruşturma başlattığını kaydetmişti.