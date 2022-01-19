Haber Giriş: 19 Ocak 2022 Çarşamba 16:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Afrika'da aslan ve pumalara bakıcılarından COVID-19 bulaştı
[Fotoğraf:Depophotos]
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bir hayvanat bahçesinde 3 aslan ve 2 puma COVID-19'a yakalandı.
Güney Afrika'daki Pretorya Üniversitesinde görevli bilim insanları, COVID-19'un insanlardan aslanlara ve pumalara bulaşabildiğini ortaya koydu.
Yeni varyantın ortaya çıkmasından endişe ediliyor
Johannesburg kentindeki özel bir hayvanat bahçesinde bulunan 3 aslan ve 2 pumanın solunum güçlüğü, burun akıntısı ve kuru öksürük gibi COVID-19 belirtileri göstermesi üzerine yapılan test sonucunun pozitif çıkması, virüsün yayılım ve mutasyonuna ilişkin endişeleri de beraberinde getirdi.
Virüsün, hayvanlara bakıcılarından bulaştığı belirlendi.
Bilim insanları, virüsün diğer hayvanlara bulaşıp sonrasında insanlara geri bulaşması durumunda yeni varyantların ortaya çıkmasından endişeli.
Etiketler: Güney Afrika puma Koronavirüs
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