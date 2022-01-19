Haber Giriş: 19 Ocak 2022 Çarşamba 15:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırgızistan Google'a vergi uygulamaya başladı
[Fotoğraf:AP]
Kırgızistan dünya çapında en yaygın kullanılan arama motoru Google ve benzeri yabancı şirketlere vergi uygulamaya başladı.
Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, parlamentonun 22 Aralık 2021'de kabul ettiği yeni Vergi Kanunu düzenlemelerini imzaladı.
1 Ocak itibarıyla geçerli olan yeni kanunun hükümleri, Cumhurbaşkanlığının resmi internet sitesinde yayımlandı.
Yasaya göre, e-ticaret yapanlar yüzde 2 gelir vergisine, Google gibi yabancı şirketler ise katma değer vergisine (KDV) tabi oldu.
Ayrıca, ticari yerler de dahil olmak üzere marketler, mini marketler, alışveriş merkezleri ve konutlarda iş yapanlara yazar kasa kullanımı zorunlu hale geldi.
Etiketler: Google Vergi Kırgızistan
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