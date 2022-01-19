Artan vakalara rağmen İngiltere salgın tedbirlerini gevşetiyor. Başbakan Boris Johnson, gelecek haftadan itibaren ülkede maske kullanımının kalkacağını duyurdu.

Kapalı alanların da bu kapsama alınacağı ifade edilirken, bazı yerlerde ise maske kullanımı tavsiye edilecek. Ülkede evden çalışma da son bulacak.

İskoçya da tüm koronavirüs kısıtlamalarını kaldırmaya hazırlanıyor. Yeni düzenlemeyle gece kulüpleri tekrar açılacak, kapalı etkinliklere katılım sınırlamaları kaldırılacak.

Omicron Avrupa'da hakim varyanta dönüştü

Almanya'da günlük vaka sayısı 100 bin barajını ilk kez aştı. Son 24 saatte 112 binden fazla yeni vaka kaydedildi.

Omicron kaynaklı toplam vaka sayısı ise 226 bin 860 olarak güncellendi.

En çok vaka 15-34 yaş grubunda.

Belçika'da koronavirüs vakalarının yüzde 94'ünün Omicron kaynaklı olduğu açıklandı.

Ülkede son bir haftada yüzde 27 vaka artışı yaşandı.

AB Komisyonunda koronavirüs alarmı

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in ardından, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel de karantinaya girdi.

Michel'in testi pozitif çıkan biriyle yakın temas halinde olduğu anlaşıldı.

Japonya ise kısıtlamaları sıkılaştırıyor. 7 bin ile şimdiye kadarki en yüksek günlük vaka sayısına ulaşan Tokyo ile 12 eyalet, kısmi olağanüstü hal kapsamına alındı.

21 Ocak'ta başlayacak uygulama 13 Şubat'a kadar devam edecek.